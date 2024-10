Datena declara apoio à Boulos no 2º turno das eleições à Prefeitura de SP

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), que disputou a Prefeitura de São Paulo e terminou em quinto lugar na disputa eleitoral, com 112.344 votos, declarou apoio ao candidato do PSOL, no segundo turno das eleições 2024. Segundo o apresentador, a decisão foi tomada considerando a luta “contra o crime organizado”. As informações foram divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

“Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo e o País reféns do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime”, declarou, em um vídeo publicado por Bergamo.

Boulos disputa o segundo turno das eleições 2024 contra Ricardo Nunes (MDB).