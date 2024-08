Confira quem são os candidatos a vice-prefeitos de Belém em 2024 e a importância do cargo

Ao lado dos candidatos titulares as eleições municipais deste ano, os nomes que disputam o cargo de vice-prefeitos em Belém assumem responsabilidades e compromissos essenciais, caso sejam eleitos. O cientista político André Buna destaca que a imagem dos vices no passar do tempo deixou de ser secundária e passou a assumir uma posição decisiva. Essa notoriedade é principalmente para os eleitores, que, segundo ele, passam a compreender melhor a ocupação desses representantes, o que influencia na decisão dos votos.

“Em cidades maiores… onde o voto é mais disperso, onde há menos concentração partidária, onde a competição é muito mais acirrada e mais acentuada, a figura do vice-prefeito acaba tendo uma importância maior, principalmente nos dias atuais, quando a gente tem uma dispersão partidária maior, essa figura acaba sendo uma central na organização de gabinetes, secretarias, inclusive na agregação de votos”, explica o especialista.

Sobre as responsabilidades do vice na condução de uma gestão municipal, Buna enfatiza que isso varia de acordo com cada cidade e suas demandas. Ele defende que municípios maiores tendem a diluir mais as responsabilidades de gestão entre prefeito e vice. Em outros casos isso acontece também por razões políticas, considerando que a escolha dos vices representa a parceria entre duas ou mais siglas.

“Varia muito conforme a lei orgânica do município, cada um acaba atribuindo de uma maneira muito singular dada à sua formação histórica e a sua formação institucional. Cada município vai conferir as responsabilidades, concentrar ou dissipar o poder na figura do prefeito, dando a ele uma relevância maior na gestão do município ou, dependendo da complexidade do município, distribuindo parte dessas demandas aos vices”, afirma.

Confira os nomes na disputa

Acilon Baptista (Novo)

Candidato pelo Partido Novo (Novo), Acilon Baptista, 46, concorre na sua primeira eleição como vice na chapa encabeçada pelo candidato Ítalo Abati (Novo). O arquiteto é natural de Santo André, em São Paulo. Também é mestre em Artes e Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Airton Moraes (PSTU)

Farmacêutico por formação, o candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Airton Moraes, de 33 anos, é natural de Belém e concorre pela primeira vez no pleito municipal, como vice da candidata à prefeitura, Well (PSTU).

Aline Kzam (Pode)

A candidata a vice-prefeita Aline Kzam, 38, é médica e entrou na sua primeira disputa eleitoral ao lado do candidato Jefferson Lima (Podemos), titular da chapa. Ela é natural da cidade de Belém e concorre ao cargo pelo Podemos (Pode).

Cássio Andrade (PSD)

Na disputa à vice-prefeito, Cássio Andrade, 42, é natural de Salvador, Bahia, e participa do pleito pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O empresário acumula uma carreira política com atuação em cargos como vereador, deputado estadual e federal, além de já ter sido secretário estadual de esporte no Pará. A sua chapa tem como titular o candidato a prefeito, Igor Normando (MDB).

Dra. Tatiane (PL)

Candidata a vice-prefeita pelo Partido Liberal (PL), Tatiane Calabria Coelho, 34, se apresenta como Dra. Tatiane na disputa. Ela é médica anestesista, natural de Belém e concorre na sua primeira eleição. A sua chapa é encabeçada pelo candidato à prefeitura, Eder Mauro (PL).

Fernando Bruno (PRTB)

O empresário de 51 anos e vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Fernando Bruno, é candidato a vice pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Ele é natural de Belém e participa da sua primeira disputa eleitoral, na chapa liderada pelo candidato à prefeitura, Delegado Eguchi (PRTB).

Gal Leite (UP)

Gualdina Maria Menezes Leite ou Gal Leite, como se apresenta, é a candidata a vice-prefeita de Belém pelo partido Unidade Popular (UP). A servidora pública aposentada tem 60 anos e nasceu na capital paraense. A titular da sua chapa é a candidata a prefeita, Raquel Brício (UP).

Profº Edilson Moura

Natural da cidade de Macapá, no Amapá, Edilson Moura da Silva, 61, é cientista social filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Edmilson Rodrigues (Psol), representando a Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV) e (Psol/Rede). Também possui uma trajetória política que inclui a atuação como vereador em Belém, o cargo de secretário estadual de Cultura, deputado estadual e delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Pará, do governo federal.

Shirley Alves (Agir)

Candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Thiago Araújo (Republicanos), a paraense de 51 anos, Shirley Alves (Agir), está na disputa pelo cargo de vice representando a coligação “Belém Quer Mudança de Verdade”. Essa é a sua terceira disputa eleitoral, antes ela já concorreu para Deputada Federal e Governadora em 2022.

A reportagem de O Liberal procurou todos os candidatos ao cargo de vice-prefeito no pleito municipal deste ano solicitando o material de divulgação.