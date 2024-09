Confira o resumo das campanhas dos candidatos à Prefeitura de Belém neste domingo (15/9)

Entre os compromissos dos candidatos a prefeito de Belém, neste domingo (15/9), houve visitas aos bairros da cidade e até de distritos, como a Ilha de Mosqueiro. A maioria das atividades aconteceu pela manhã. Acompanhados de correligionários, os candidatos apresentaram algumas das propostas para os eleitores e ouviram sugestões dos moradores e comerciantes.

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações



Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, fez corpo a corpo com os eleitores na Rua Osvaldo de Caldas Brito com o Portal Amazônia, no bairro do Jurunas. Ele estava acompanhado de apoiadores, e conversou com moradores, comerciantes e vendedores ambulantes.



Igor Normando – MDB

O candidato, Igor Normando (MDB), fez uma carreata ao lado de seu vice, Cássio Andrade (PSB), do governador Helder Barbalho (MDB), e de correligionários. A carreata percorreu os bairros da Pedreira, Fátima, São Brás, Guamá, Terra Firme e Marco.

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações



Jefferson Lima – Podemos

O candidato Jefferson Lima, do Podemos, dedicou parte do domingo para caminhada no Distrito de Mosqueiro, onde conversou com moradores, barraqueiros e visitantes. De volta a Belém, ele participou de reunião no final da tarde com lideranças políticas do Podemos.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, teve um encontro com moradores do bairro da Condor. À tarde, ele se dedicou à gravação de propagandas eleitorais. À noite, Thiago se reuniu com a coordenação de sua campanha para discutir estratégias e alinhamentos.



Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.