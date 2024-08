Confira as atividades políticas dos candidatos a prefeito de Belém nesta terça-feira (20)

Nesta terça-feira (20/8), os candidatos à prefeitura de Belém realizaram caminhadas em bairros como Bengui, Guamá e Maracangalha e, também, reservaram tempo para gravarem materiais para as redes sociais, bastante utilizadas para manter o diálogo com potenciais eleitores. Confira o roteiro do dia.

Delegado Éder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues - PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pela coligação Nossa Família é o Povo (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT) realizou caminhada na Passagem Napoleão Laureano, no bairro do Guamá.

Igor Normando - MDB

Pela manhã, cumpriu agenda administrativa na Alepa. No final da tarde, fez uma caminhada pelo bairro da Maracangalha ao lado do vice, Cássio Andrade, e de apoiadores.

Ítalo Abati – NOVO

TARDE: Participou de programa de entrevista numa emissora de televisão.

NOITE: Reunião com Grupo empresarial para exposição do Projeto Capital, proposto pela campanha para Belém.

Jefferson Lima - Podemos

Pela manhã, fez campanha na feira do Bengui, onde conversou com feirantes e moradores.

Raquel Brício - UP

Pela manhã, se reuniu com candidatos a vereadores da chapa do Unidade Popular.



Thiago Araújo - Republicanos

Pela manhã, cumpriu agenda administrativa na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), e se reuniu com membros do partido Republicanos na Casa legislativa.

Well - PSTU

Pela manhã, se reuniu com apoiadores no bairro do Umarizal. À tarde, participou de entrega de panfletos junto com militantes no mesmo bairro, e, à noite, reuniu com a Assessoria Jurídica na sede do Comitê de Campanha, no bairro de São Brás.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga tão somente as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas, no limite de 400 toques para cada candidato.