Confira a lista dos vereadores eleitos em Vitória do Xingu - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Vitória do Xingu escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 9 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Anderson Ribeiro (Partido Socialista Brasileiro - PSB), com 7,80% dos votos, e Edcarlos Uchoa (Partido Socialista Brasileiro - PSB), que recebeu 7,36%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 17.717 eleitores, com 84,48% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Vitória do Xingu:

Anderson Ribeiro Partido Socialista Brasileiro - PSB – 7,80% dos votos

Edcarlos Uchoa Partido Socialista Brasileiro - PSB – 7,36% dos votos

Diego Fernandes Partido Socialista Brasileiro - PSB – 7,14% dos votos

Wilsinho Castro Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 6,47% dos votos

Ivanilze Duarte Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,25% dos votos

Enfermeira Roseli Braga Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,28% dos votos

Raimundo Sousa Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,08% dos votos

Neném Do Caetano Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,57% dos votos

Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,57% dos votos Neguinho Da Saúde Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 3,57% dos votos