Confira a lista dos vereadores eleitos em Trairão - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Trairão escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Elis Do Caracol (Podemos - PODE), com 4,74% dos votos, e Charles Da Agricultura (União Brasil - UNIÃO), que recebeu 4,54%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 12.605 eleitores, com 82,70% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Trairão:

Elis Do Caracol Podemos - PODE – 4,74% dos votos

Podemos - PODE – 4,74% dos votos Charles Da Agricultura União Brasil - UNIÃO – 4,54% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 4,54% dos votos Gesse Maranata PROGRESSISTAS - PP – 3,61% dos votos

PROGRESSISTAS - PP – 3,61% dos votos Dinda Palmiteiro União Brasil - UNIÃO – 3,33% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 3,33% dos votos Pedro Do Cacau AVANTE - AVANTE – 3,31% dos votos

AVANTE - AVANTE – 3,31% dos votos Bagaço AVANTE - AVANTE – 3,11% dos votos

AVANTE - AVANTE – 3,11% dos votos Zezinho Da Zane AVANTE - AVANTE – 2,80% dos votos

AVANTE - AVANTE – 2,80% dos votos Jozivaldo De Jesus União Brasil - UNIÃO – 2,68% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,68% dos votos Professor Mundão Do Areia Partido Liberal - PL – 2,28% dos votos

Partido Liberal - PL – 2,28% dos votos Doroca Partido Renovação Democrática - PRD – 2,27% dos votos

Partido Renovação Democrática - PRD – 2,27% dos votos Ude Taxista Partido Social Democrático - PSD – 2,07% dos votos