Confira a lista dos vereadores eleitos em Terra Alta - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Terra Alta escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 9 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Thiel Barros (Partido Verde - PV), com 6,22% dos votos, e Lukinha Do Açougue (Rede Sustentabilidade - REDE), que recebeu 5,97%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 13.325 eleitores, com 84,71% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Terra Alta:

Thiel Barros Partido Verde - PV – 6,22% dos votos

Lukinha Do Açougue Rede Sustentabilidade - REDE – 5,97% dos votos

Doriedson Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,97% dos votos

Rafa Matos Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,26% dos votos

Junior Sampaio Partido Verde - PV – 3,68% dos votos

Guto Exatamente Rede Sustentabilidade - REDE – 3,49% dos votos

Abimael Atitude REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,28% dos votos

Irmão Carlinhos União Brasil - UNIÃO – 2,97% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,97% dos votos Eduarda Galvão AVANTE - AVANTE – 2,63% dos votos