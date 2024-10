Confira a lista dos vereadores eleitos em São Sebastião da Boa Vista - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de São Sebastião da Boa Vista escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Noé Do Povo (PROGRESSISTAS - PP), com 5,29% dos votos, e Mauro Rocha (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB), que recebeu 4,26%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 23.576 eleitores, com 87,61% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em São Sebastião da Boa Vista:

Noé Do Povo PROGRESSISTAS - PP – 5,29% dos votos

Mauro Rocha Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 4,26% dos votos

Lica Da Saúde PROGRESSISTAS - PP – 4,00% dos votos

Adaercio Campo Perereca Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,56% dos votos

Prof Jailson Carlos Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,37% dos votos

Antonio Da Pesca Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 3,12% dos votos

Eca Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,70% dos votos

Joãozinho Ferreira Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,63% dos votos

Gabriel De Souza Partido dos Trabalhadores - PT – 2,60% dos votos

Natalye Teixeira Partido Socialista Brasileiro - PSB – 2,59% dos votos

Partido Socialista Brasileiro - PSB – 2,59% dos votos Iram Moraes Partido dos Trabalhadores - PT – 1,93% dos votos