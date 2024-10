Confira a lista dos vereadores eleitos em Santa Maria do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Santa Maria do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Diego Freitas (Cidadania - CIDADANIA), com 5,00% dos votos, e Nem Do Jeju (Partido Social Democrático - PSD), que recebeu 4,86%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 22.388 eleitores, com 88,07% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Santa Maria do Pará:

Diego Freitas Cidadania - CIDADANIA – 5,00% dos votos

Nem Do Jeju Partido Social Democrático - PSD – 4,86% dos votos

Bera Partido Social Democrático - PSD – 4,71% dos votos

Kokita AVANTE - AVANTE – 4,64% dos votos

Nen Do Povão Podemos - PODE – 4,43% dos votos

Moises Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,31% dos votos

Dr Reca Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 4,21% dos votos

Porco Branco PROGRESSISTAS - PP – 3,93% dos votos

Junior Alencar Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,68% dos votos

Gabrielzinho Partido Verde - PV – 3,61% dos votos

Severinho AVANTE - AVANTE – 2,48% dos votos