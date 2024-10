Confira a lista dos vereadores eleitos em Rurópolis - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Rurópolis escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Marcelo Da Piçarreira (Partido Liberal - PL), com 4,81% dos votos, e Anderson Do Posto (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 3,90%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 20.416 eleitores, com 84,91% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Rurópolis:

Marcelo Da Piçarreira Partido Liberal - PL – 4,81% dos votos

Anderson Do Posto Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,90% dos votos

Antonio França PROGRESSISTAS - PP – 3,88% dos votos

Lucas Mf União Brasil - UNIÃO – 3,69% dos votos

Maciel Albuquerque PROGRESSISTAS - PP – 3,31% dos votos

Nonatinho PROGRESSISTAS - PP – 3,03% dos votos

Zé Paulo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,97% dos votos

Guto Touta União Brasil - UNIÃO – 2,85% dos votos

Sergio Ribeiro Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,64% dos votos

Jonas Lourenço Partido dos Trabalhadores - PT – 2,54% dos votos

Dra Jessica Moura Partido Liberal - PL – 2,54% dos votos

Andson Da Rio Verde Partido Liberal - PL – 2,18% dos votos

Partido Liberal - PL – 2,18% dos votos Solange AVANTE - AVANTE – 1,80% dos votos