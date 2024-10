Confira a lista dos vereadores eleitos em Porto Velho - RO nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Porto Velho escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 23 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Márcio Pacele (REPUBLICANOS - REPUBLICANOS), com 1,84% dos votos, e Ellis Regina Do Sindeprof (União Brasil - UNIÃO), que recebeu 1,58%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 362.248 eleitores, com 74,14% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Porto Velho:

Márcio Pacele REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,84% dos votos

Ellis Regina Do Sindeprof União Brasil - UNIÃO – 1,58% dos votos

Dr Junior Queiroz REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,55% dos votos

Dr Gilber Partido Liberal - PL – 1,44% dos votos

Fernando Silva REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,42% dos votos

Thiago Tezzari Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 1,37% dos votos

Dr Macário União Brasil - UNIÃO – 1,37% dos votos

Sofia Andrade Partido Liberal - PL – 1,32% dos votos

Gedeão Do Edvilson Negreiros Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 1,30% dos votos

Adalto De Bandeirantes REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,29% dos votos

Edimilson Dourado União Brasil - UNIÃO – 1,19% dos votos

Nilton Souza Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 1,16% dos votos

Pastor Evanildo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB – 1,16% dos votos

Wanoel Martins Partido Social Democrático - PSD – 1,15% dos votos

Zé Paroca AVANTE - AVANTE – 1,11% dos votos

Marcos Combate AGIR - AGIR – 1,11% dos votos

Everaldo Fogaça Partido Social Democrático - PSD – 1,10% dos votos

Dr Santana Partido Renovação Democrática - PRD – 1,08% dos votos

Pastor Bruno Luciano Partido Liberal - PL – 0,99% dos votos

Adriano Gomes Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB – 0,96% dos votos

Dr Breno Mendes Fiscal Do Povo AVANTE - AVANTE – 0,89% dos votos

Jeovane Ibiza AGIR - AGIR – 0,88% dos votos

AGIR - AGIR – 0,88% dos votos Pedro Geovar PROGRESSISTAS - PP – 0,79% dos votos