Confira a lista dos vereadores eleitos em Pau D'Arco - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Pau D'Arco escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 9 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Gabriel Do Chiquinho (Partido Social Democrático - PSD), com 5,24% dos votos, e Pablo Da Saúde (União Brasil - UNIÃO), que recebeu 4,79%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 9.161 eleitores, com 85,60% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Pau D'Arco:

Gabriel Do Chiquinho Partido Social Democrático - PSD – 5,24% dos votos

Pablo Da Saúde União Brasil - UNIÃO – 4,79% dos votos

Maguila REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 4,27% dos votos

Jedson Da Marli Partido Democrático Trabalhista - PDT – 3,98% dos votos

Charles Alves União Brasil - UNIÃO – 3,46% dos votos

Marcão Do Povo Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,44% dos votos

Juvenal Do Ferreirinha Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,41% dos votos

Rogério Partido Democrático Trabalhista - PDT – 3,16% dos votos

Neivaldo Santos Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,97% dos votos