Confira os vereadores eleitos em Marituba (PA) nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Marituba, no Pará, escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 15 vereadores foram eleitos para os próximos quatro anos de mandato. Entre os dois mais votados estão Raimundo Carneiro, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 2.562 dos votos, e Helder Brito, também do MDB, que recebeu 2.531 votos.

No município de Marituba, a votação deste domingo (6) registrou um total de 76.354 eleitores. Destes, 74.454 foram válidos, 948 nulos (1,24%) e 952 (1,25%) brancos.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Marituba:

Raimundo Carneiro (MDB) – (2.562 votos) Helder Brito (MDB) – (2.531 votos) Junior Amaral (MDB) – (2.438 votos) Dr Diego (MDB) – (2.318 votos) Boni (MDB) – (2.202 votos) Allan Besteiro (MDB) – (2.187 votos) Neto Aleixo – (2.154 votos) Sóriclis (Republicanos) – (2.012 votos) Felipe Brito (PSB) – (1.746 votos) Pedrinho Borges (PSB) – (1.651 votos) Gilberto Souto (PRD) – (1.618 votos) Manelzinho Rocha (PRD) – (1.562 votos) Antônio Armando Jr (União) – (1.471 votos) Devaldo Valente (PSD) – (1.336 votos) Pastor Rodvaldo Chaves (PSD) – (1.166 votos)