Confira a lista dos vereadores eleitos em Ipixuna do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Ipixuna do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Dr Isaac (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 4,80% dos votos, e Mardonio Jhones (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 4,08%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 24.976 eleitores, com 85,33% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Ipixuna do Pará:

Dr Isaac Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,80% dos votos

Mardonio Jhones Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,08% dos votos

Luiz Do Tomás REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,25% dos votos

Evandro Do Oitenta E Oito União Brasil - UNIÃO – 3,22% dos votos

Adailton Reis Partido Socialista Brasileiro - PSB – 2,92% dos votos

Claudia Da Arlene Partido dos Trabalhadores - PT – 2,77% dos votos

Cachaça União Brasil - UNIÃO – 2,61% dos votos

Sergio Costa Partido Verde - PV – 2,52% dos votos

Professor Luciano REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,21% dos votos

Adna Martins Partido dos Trabalhadores - PT – 2,12% dos votos

Railton Silva REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,96% dos votos

Nany Da Balalaica Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 1,88% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 1,88% dos votos Cacau Partido Socialista Brasileiro - PSB – 1,60% dos votos