Confira a lista dos vereadores eleitos em Goianésia do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Goianésia do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Eduardo Da Tropical (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 6,60% dos votos, e Darlan Sem Fronteiras (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 5,87%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 22.024 eleitores, com 83,49% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Goianésia do Pará:

Eduardo Da Tropical Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 6,60% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 6,60% dos votos Darlan Sem Fronteiras Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,87% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,87% dos votos Baianinho Partido Social Democrático - PSD – 5,58% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 5,58% dos votos Naldo Do Janari Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,44% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,44% dos votos Mayko Rezende Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,32% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,32% dos votos Ismael Partido Social Democrático - PSD – 4,80% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 4,80% dos votos Kayk Guerra Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,52% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,52% dos votos Padim Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,44% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,44% dos votos Edmar Ramos União Brasil - UNIÃO – 4,21% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 4,21% dos votos Jaciberque Urbano Partido Social Democrático - PSD – 4,19% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 4,19% dos votos Ramildo Da Jr Pneus União Brasil - UNIÃO – 2,16% dos votos