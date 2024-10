Confira a lista dos vereadores eleitos em Garrafão do Norte - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Garrafão do Norte escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Voi (Partido Social Democrático - PSD), com 8,16% dos votos, e Lauro Da Farinha (União Brasil - UNIÃO), que recebeu 5,69%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 22.416 eleitores, com 86,23% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Garrafão do Norte:

Voi Partido Social Democrático - PSD – 8,16% dos votos

Lauro Da Farinha União Brasil - UNIÃO – 5,69% dos votos

José Henrique Partido Social Democrático - PSD – 5,38% dos votos

Batatinha Partido Social Democrático - PSD – 5,07% dos votos

Flavio Do Lolô União Brasil - UNIÃO – 4,98% dos votos

Alcino União Brasil - UNIÃO – 4,91% dos votos

Benezinho Do Castanhalzinho Partido Social Democrático - PSD – 4,70% dos votos

Ketlem Braz Partido Social Democrático - PSD – 4,37% dos votos

Nairo Vidal Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,99% dos votos

Jonas Soares Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,32% dos votos

Sóia PROGRESSISTAS - PP – 3,13% dos votos