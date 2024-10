Confira a lista dos vereadores eleitos em Dom Eliseu - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Dom Eliseu escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 15 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Paulo Cesar (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 3,35% dos votos, e Raphael Do Tonhão (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB), que recebeu 3,32%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 30.344 eleitores, com 82,96% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Dom Eliseu:

Paulo Cesar Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,35% dos votos

Raphael Do Tonhão Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 3,32% dos votos

Neguinho Da Primacol União Brasil - UNIÃO – 3,01% dos votos

Robson Oliveira União Brasil - UNIÃO – 2,72% dos votos

Prof Clenes Ribeiro Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 2,63% dos votos

Claudia Mageveski União Brasil - UNIÃO – 2,62% dos votos

Elkmar Do Cetede Podemos - PODE – 2,58% dos votos

Thalles Linhares União Brasil - UNIÃO – 2,47% dos votos

Cabeça Branca Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 2,47% dos votos

Edilson Junior Partido Social Democrático - PSD – 2,40% dos votos

Luis Lima Partido Liberal - PL – 2,27% dos votos

Irmao Buduia Partido Democrático Trabalhista - PDT – 2,09% dos votos

Kartty Jonnes PROGRESSISTAS - PP – 2,07% dos votos

Vinicius Madeira Partido dos Trabalhadores - PT – 1,73% dos votos

Fernandão REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,26% dos votos