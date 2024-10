Confira a lista dos vereadores eleitos em Cuiabá - MT nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Cuiabá escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 27 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Samantha Iris - Do Abilio (Partido Liberal - PL), com 2,33% dos votos, e Maysa Leão (REPUBLICANOS - REPUBLICANOS), que recebeu 1,75%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 445.070 eleitores, com 77,04% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Cuiabá:

Samantha Iris - Do Abilio Partido Liberal - PL – 2,33% dos votos

Maysa Leão REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,75% dos votos

Alex Rodrigues Partido Verde - PV – 1,73% dos votos

Paula Calil Partido Liberal - PL – 1,70% dos votos

Cezinha Nascimento União Brasil - UNIÃO – 1,48% dos votos

Ilde Taques Partido Socialista Brasileiro - PSB – 1,47% dos votos

Michelly Alencar União Brasil - UNIÃO – 1,41% dos votos

Maria Avalone Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 1,36% dos votos

Marcrean Santos Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 1,15% dos votos

T. Coronel Dias Cidadania - CIDADANIA – 1,14% dos votos

Dra Mara Podemos - PODE – 1,09% dos votos

Adevair Cabral Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 1,09% dos votos

Dilemario Alencar União Brasil - UNIÃO – 1,05% dos votos

Policialfederal Rafael Ranalli Partido Liberal - PL – 1,05% dos votos

Kassio Coelho Podemos - PODE – 1,02% dos votos

Eduardo Magalhães REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,02% dos votos

Demilson Nogueira PROGRESSISTAS - PP – 1,00% dos votos

Dídimo Vovô Partido Socialista Brasileiro - PSB – 0,98% dos votos

Chico 2000 Partido Liberal - PL – 0,97% dos votos

Sargento Joelson Partido Socialista Brasileiro - PSB – 0,92% dos votos

Baixinha Giraldelli Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 0,89% dos votos

Katiuscia Partido Socialista Brasileiro - PSB – 0,87% dos votos

Mario Nadaf Partido Verde - PV – 0,86% dos votos

Marcus Brito Jr Partido Verde - PV – 0,80% dos votos

Daniel Monteiro REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 0,79% dos votos

Jeferson Siqueira Partido Social Democrático - PSD – 0,77% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 0,77% dos votos Wilson Kero Kero Partido da Mulher Brasileira - PMB – 0,61% dos votos