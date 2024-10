Confira a lista dos vereadores eleitos em Conceição do Araguaia - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Conceição do Araguaia escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Professor Robson (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 4,55% dos votos, e Ale Quintino (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 4,12%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 34.593 eleitores, com 76,13% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Conceição do Araguaia:

Professor Robson Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,55% dos votos

Ale Quintino Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,12% dos votos

Sharles Peixoto Partido dos Trabalhadores - PT – 4,03% dos votos

Edilson Silva Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,99% dos votos

Josiel Lima Partido Social Democrático - PSD – 3,72% dos votos

Divino Do Atacadão Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,64% dos votos

Juvenal Napin Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,60% dos votos

Professora Juci Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,53% dos votos

Zó Podemos - PODE – 2,97% dos votos

Robertinho Partido Social Democrático - PSD – 2,42% dos votos

Professora Ruthelly AVANTE - AVANTE – 2,29% dos votos

Derly Partido dos Trabalhadores - PT – 2,17% dos votos

Luciano Nerys Partido Liberal - PL – 1,75% dos votos