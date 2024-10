Confira a lista dos vereadores eleitos em Bom Jesus do Tocantins - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Bom Jesus do Tocantins escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Luciano Cheim (Cidadania - CIDADANIA), com 6,58% dos votos, e Daniel Do Santa Maria (Partido Socialista Brasileiro - PSB), que recebeu 5,87%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 12.864 eleitores, com 84,24% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Bom Jesus do Tocantins:

Luciano Cheim Cidadania - CIDADANIA – 6,58% dos votos

Daniel Do Santa Maria Partido Socialista Brasileiro - PSB – 5,87% dos votos

Miguelão Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,19% dos votos

Dorivan Karajá Cidadania - CIDADANIA – 5,14% dos votos

Enfermeiro Ottomá União Brasil - UNIÃO – 5,02% dos votos

Futuca Da Saúde União Brasil - UNIÃO – 4,87% dos votos

Rosi Pioneiro União Brasil - UNIÃO – 4,69% dos votos

Bega Partido Socialista Brasileiro - PSB – 4,57% dos votos

Junior Buss Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,14% dos votos

Dr Ueslei Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,97% dos votos

Camacã Cidadania - CIDADANIA – 3,28% dos votos