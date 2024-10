Confira a lista dos vereadores eleitos em Aurora do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Aurora do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Dr Magno (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 11,80% dos votos, e Lucilvio Da Saude (Partido Social Democrático - PSD), que recebeu 7,48%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 18.472 eleitores, com 85,27% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Aurora do Pará:

Dr Magno Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 11,80% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 11,80% dos votos Lucilvio Da Saude Partido Social Democrático - PSD – 7,48% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 7,48% dos votos João Paulo Partido Social Democrático - PSD – 6,70% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 6,70% dos votos Prof Bena Partido Social Democrático - PSD – 5,28% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 5,28% dos votos Dinho Do Ipitinga Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,19% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,19% dos votos Toninho Araujo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,79% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,79% dos votos Manin Vieira Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 4,32% dos votos

Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 4,32% dos votos Anginery Vieira Partido dos Trabalhadores - PT – 4,23% dos votos

Partido dos Trabalhadores - PT – 4,23% dos votos Hudson Araújo União Brasil - UNIÃO – 4,20% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 4,20% dos votos Euclenio Arruda Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,97% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,97% dos votos Moca De Santana Partido dos Trabalhadores - PT – 3,44% dos votos