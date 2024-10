Confira a lista dos vereadores eleitos em Anapu - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Anapu escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Jefther Do Surubim (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB), com 5,77% dos votos, e Wandeilon Do Osvaldo (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 3,28%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 25.227 eleitores, com 82,13% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Anapu:

Jefther Do Surubim Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 5,77% dos votos

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 5,77% dos votos Wandeilon Do Osvaldo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,28% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,28% dos votos Fernando Cadeirante Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 3,15% dos votos

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 3,15% dos votos Diego Do João Rizo Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,08% dos votos

Partido Socialista Brasileiro - PSB – 3,08% dos votos Osmar Liderança REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,05% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 3,05% dos votos Baiá Do Belo Monte Partido Renovação Democrática - PRD – 2,92% dos votos

Partido Renovação Democrática - PRD – 2,92% dos votos Jairo Anacleto Do Pds Podemos - PODE – 2,60% dos votos

Podemos - PODE – 2,60% dos votos Carlim Da Neliene Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,46% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,46% dos votos Lijhone Eletricista União Brasil - UNIÃO – 2,16% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,16% dos votos Lindinalva REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,14% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,14% dos votos Anderson Do Sindicato União Brasil - UNIÃO – 2,01% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,01% dos votos Raimundo Broca Partido Renovação Democrática - PRD – 1,83% dos votos

Partido Renovação Democrática - PRD – 1,83% dos votos Sandro Do Surubim Partido dos Trabalhadores - PT – 1,65% dos votos