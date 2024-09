Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém neste domingo (29/09)

Delegado Éder Mauro - PL

Manhã:

Caminhada em Mosqueiro (8h)

Noite:

Adesivaço no Portal da Amazônia (18)

Delegado Eguchi - PRTB

Manhã:

Caminhada no Barreiro (9h)



Edmilson Rodrigues - PSOL

Manhã:

Caminhada em Icoaraci (8h30)

Igor Normando - MDB

Manhã:

Arrastão do 15 com a presença do Governador Helder Barbalho, com concentração na Av. Celso Malcher com Passagem do Arame, próximo à Eletronorte, na Terra Firme (8h30)

Ítalo Abati - NOVO

Manhã:

Entrega de cartões do Projeto Capital na Praça Batista Campos (11h)

Almoço com liderenças em uma churrascaria da Augusto Montenegro (12h)

Tarde:

Concentração e ações de apoio ao Partido Novo no estacionamento do Estádio Olímpico do Mangueirão (15h)

Jefferson Lima - Podemos

Não enviou informações

Raquel Brício - UP

Não enviou informações

Thiago Araújo - Republicanos

Não enviou informações

Well Macedo - PSTU

Não enviou informações

As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.