Confira a agenda dos candidatos à prefeitura de Belém nesta quinta-feira (03/10)

Delegado Éder Mauro - PL

Noite: Debate na Tv Liberal



Delegado Eguchi - PRTB

10h:30: Entrevista no SBT

20h30: Entrevista na Liberal



Edmilson Rodrigues - PSOL

8h- Reunião com a coordenação de campanha

10h às 19h- compromissos administrativos

22h- Debate da TV Liberal



Igor Normando - MDB

9h - Caminhada no Bairro Castanheira - DAENT com a presença do Gov. Helder Barbalho. Concentração: Passagem Snapp com Passagem São Raimundo

17h - Mega Arrastão do 15 no DAENT com a presença do Gov. Helder Barbalho. Concentração: Passagem N. Sra. De Aparecida, 55 - Castanheira

22h - O candidato participa do debate na TV LIBERAL



Ítalo Abati - NOVO

11:00 - 12:00: Visita Final na Feira da Pedreira.

14:00 - 15:00: Visita Final na Feira da Cremação.

16:00 - 17:00: Visita Final à Feira da 25 de Setembro.



Jefferson Lima - Podemos

09h - Caravana nos bairros: *marco, curió-utinga e castanheira*

Tarde: Reunião com equipe de estratégia da campanha

Noite: Participação em debate na TV Liberal



Raquel Brício - UP

Não enviou informações



Thiago Araújo - Republicanos

Manhã : Reunião com equipe da campanha

Tarde: Gravação de conteúdo para rede social

Noite: Debate na TV Liberal



Well Macedo - PSTU

7h - Panfletagem na Perimetral, em frente ao NPI, Terra Firme

9h - Panfletagem na Feira São Brás

21h - Participa de atividade para responder as perguntas do debate da Liberal

