Confira a agenda dos 9 candidatos à prefeitura de Belém, nesta quinta-feira (22/8)

1. Delegado Éder Mauro – PL

Manhã: Gravação programa de TV

Tarde: Reunião com a coordenação de campanha.

2. Delegado Eguchi – PRTB

Manhã: Reunião com lideranças da Cabanagem, Carmelândia, Jaderlândia e Una

Tarde: Palestra no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis/PA (Creci).

3. Edmilson Rodrigues – PSOL

8h- Caminhada na Feira da Pedreira (Avenida Pedro Miranda)

4. Igor Normando – MDB

9h30 - Caminhada no Guamá - (Concentração é na rua Olaria, nº 508)

16h - Adesivaço na Augusto Montenegro - (Ponto de encontro em frente ao Dubai Eventos)

17h30 - Caminhada no Jurunas (Concentração é na travessa Honório José dos Santos).



5. Ítalo Abati – NOVO

10h - 12h: Reunião junto à Equipe de Campanha para Organização das Ações de Rua a partir deste final de semana.

17h - 18h: Reunião de deliberação de regras e ajustes para entrevista junto ao Canal de Comunicação CBN.

19h - 20h: Candidato vai à Terra Firme para evento com lideranças do bairro sobre o “Projeto Capital” e a assinatura da “Carta em defesa da Terra Firme”.



6. Jefferson Lima - Podemos

9h - Caminhada em Icoaraci (Concentração na avenida Augusto Montenegro com a Rua 8 de Maio, próximo ao Hospital Abelardo Santos)

17h - Caminhada na Marambaia (Concentração na avenida Júlio César com a rua Carlos Drumond de Andrade)

19h30 - Participação III Seminário em Defesa da Terra Firme

7. Raquel Brício – UP

8h - Mobilização e panfletagem no complexo do Jurunas;

16h - Campanha na Av. Presidente Vargas (16H)

8. Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: gravação de conteúdo para as redes sociais

Tarde: reunião com equipe técnica do plano de Governo

Noite: encontro com as “Mulheres da Mudança de Verdade” no bairro de São Brás.

9. Well – PSTU

7h - Panfletagem com apoiadores na Caripunas, próximo ao Hemopa

9h – Reunião política para discutir a pauta das Mulheres Trabalhadoras

13h – Reunião com a equipe de campanha

19h30 – Participação na entrega da “Carta aos Candidatos de Coletivos da Terra Firme”.