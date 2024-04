Com agendamento online e horário especial, eleitores buscam TRE para regularização do título

Faltando 1 mês para o fechamento do cadastro eleitoral, no Pará, 809.698 eleitores ainda estão irregulares, com títulos suspensos ou cancelados. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que ampliou o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais, das centrais e dos postos de atendimento em todo o estado para atender o grande número de eleitores irrregulares nesta reta final.

O objetivo é permitir que as eleitoras e os eleitores tenham acesso aos serviços de emissão do título eleitoral, transferência do local de votação e revisão dos dados cadastrais, entre outros. Zilomar Pereira é diretor do Núcleo de Atendimento ao Eleitor, e explica que o intuito é incentivar a população a regularizar sua situação eleitoral, com flexibilidade, para que todos consigam ser atendidos.

Ele afirma que o centro de atendimento recebe aproximadamente 300 pessoas por dia. Por isso, os atendimentos podem ser agendados, o que, segundo Zilomar, propõe um atendimento mais rápido para os eleitores. “O fluxo responde ao que esperávamos, o eleitor gosta de deixar pra última hora, por isso, a gente busca organizar ainda mais. Todos os serviços podem ser agendados, o que é muito prático. Ou então, basta conferir a documentação certinha, e vir que também será atendido”, disse Zilomar.

Zilomar Pereira, diretor do Núcleo de Atendimento ao Eleitor (Carmem Helena / O Liberal)

Outro ponto citado por Zilomar é que com a pandemia e o período de afastamento, alguns serviços foram suspensos, como a coleta biométrica. Assim, ele afirma que a flexibilidade de horário busca ‘compensar’ esse tempo. “Tem muito eleitor que precisa atualizar dados, que ainda não tirou seu título e coletar biometria por conta da pandemia. E nós convidamos para vir exatamente porque, durante o afastamento social, os atendimentos foram online e o nosso público não teve o atendimento que precisava e merecia”, completou.

Nicole Freire, de 19 anos, é estudante e cadastrou o título de eleitor em 2021, quando a coleta da biometria estava suspensa, por conta da pandemia de covid 19. Agora, ela foi até o TRE para regularizar o título. “Fiz o agendamento online, então achei o atendimento bem rápido. Essa é uma boa oportunidade de estar em dia com o título. E pra mim é importante exercer nosso papel como cidadão na sociedade e é através da eleição que a gente consegue”, disse.

Nicole Freire agendou o serviço de coleta biométrica e conseguiu atendimento rápido (Carmem Helena / O Liberal)

Zilomar diz que a procura por todos os serviços é muito grande, mas atentou para a demanda dos novos eleitores, que tem sido crescente. “Nesse momento muita gente quer fazer transferência, biometria, mas o gente tem que percebe é a quantidade de jovens aparecendo para votar”, explicou.

O barbeiro José Victor Mansos, de 20 anos, é um desses jovens. Ele foi ao núcleo buscando pelo atendimento para emitir seu título de eleitor e explica que, como cidadão, votar é uma responsabilidade grande e disse que quer fazer a diferença através do voto. “Eu quero o melhor para a nossa cidade, para o Brasil, e acho que votando é como posso fazer alguma mudança, por isso vim tirar o título”, contou José.

José Victor Mansos procurou o TRE para emitir o título de eleitor (Carmem Helena / O Liberal)

As Eleições municipais de 2024 acontecem no dia 6 de outubro, mas o prazo para tirar o primeiro título, transferir local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral termina no dia 8 de maio. Após essa data, os serviços ao eleitor ficarão indisponíveis.

E o diretor do núcleo alerta que não participar das eleições é apenas um dos muitos problemas que estar sem título atualizado acarreta: “O título também garante alguns direitos do cidadão. Além de não poder votar, estar irregular ou não ter o título acarreta uma série de complicações para o cidadão. Por exemplo, ele é impedido de assumir um cargo público, de tirar um passaporte ou até pode perder um benefício por conta da perda do CPF”.

Ainda para ajudar na expansão do atendimento, o Zilomar informou que vai disponibilizar outros locais, como a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), na avenida Augusto Montenegro, a partir do dia 29 de abril, onde serão instalados 80 guichês para atendimento.

Como saber se estou irregular?

É possível consultar sua situação eleitoral através do site do TRE. O órgão afirma que os cartórios eleitorais estão abertos normalmente, de segunda a sexta, no horário de 13h, para quem optar pelo atendimento presencial. Os serviços da Justiça Eleitoral também podem ser feitos de maneira on-line, no site do TRE do Pará, na aba 'Serviços' e, em seguida, 'Atendimento Online'.

Confira os horários de atendimento:

- Desde o dia 1º de março até 12 de abril de 2024, em dias úteis, no horário de 8h às 14h;



- De 15 de abril até o dia 3 de maio, em dias úteis, no horário de 8h às 16h;



- Nos dias 4 e 5 de maio (sábado e domingo) que antecedem ao Fechamento de Cadastro, no horário de 8h às 12h;



- Nos dias 6, 7 e 8 de maio (último dia), no horário de 8h às 17h.

Agendamento Online

O agendamento pode ser feito pelo site oficial do TRE do Pará, no site do órgão, acessando o campo "Serviços", "Atendimento Online" e depois a opção "Agendamento de atendimento".

“O Disque Eleitor, que atende a todo o estado no número 148, segue funcionando em seu horário normal, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 14h. De 15 de abril a 3 de maio, o horário será das 8h às 17h e nos dias 6, 7 e 8 de maio das 8h às 19h”, informou o TRE-PA.

A assistente virtual do TRE do Pará, Bertha, é outra novidade. Ela está disponível no WhatsApp a qualquer momento para tirar as principais dúvidas no número (91) 3346-8000. Para iniciar a conversa, o eleitor precisa salvar o número na agenda de contatos e enviar uma mensagem simples.