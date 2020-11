Cássio Andrade elogia Justiça Eleitoral e projeta segundo turno

Cássio Andrade, candidato a prefeito de Belém pelo PSB, votou no colégio Gentil Bittencourt, na manhã deste domingo (15). Ele fez elogios aos protocolos de segurança e prevenção à covid-19, adotados pela Justiça Eleitoral, que o fizeram sentir seguro. Para ele, só há um cenário de segundo turno: o que ele está e que ganha de virada.

O candidato do PSB chegou ao local de votação às 10h, acompanhado da esposa e do deputado Celso Sabino. Ao final, disse que estava confiante por um segundo turno e satisfeito com a campanha. Na avaliação dele, essas eleições, no contexto da pandemia de covid-19, mudaram a forma de chegar aos eleitores.

"Fiz uma campanha limpa, apresentando propostas e sem falar mal de ninguém. Enquanto eles brigavam, eu estava trabalhando. Mas foi uma campanha atípica e a classe política toda teve de se adaptar. Investi muito na comunicação pelas redes sociais. Neste dia da democracia, só tenho a agradecer quem compareceu às urnas e exerceu seu direito ao voto. Com esperança de que iremos ao segundo turno e ter mais duas semanas para dialogar com a sociedade", disse Cássio.