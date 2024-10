Cármen Lúcia destaca colaboração das plataformas no combate a fake news no 1º turno

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse há pouco que a preocupação inicial com as eleições municipais - até pelo uso na vida cotidiana de redes sociais e de fake news - era uma preocupação enorme. "Entretanto, não aconteceu o que era inicialmente previsto, de ter um superuso nem de inteligência artificial, nem nada disso", considerou ela, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), e fez a avaliação durante entrevista coletiva para comentar o resultado do primeiro turno das eleições municipais realizadas hoje em todo o País.

De acordo com a ministra, houve "uma enorme colaboração" das plataformas, como já vem acontecendo desde a gestão do ministro e presidente do STF, Roberto Barroso, na eleição de 2020.

Cármen disse também que o final deste primeiro domingo eleitoral ocorreu sem maiores sobressaltos. "É preciso que cada vez mais a gente tranquilize e tenha o final de domingo sem essas ocorrências. Eu tenho a agradecer mais uma vez a todos os que estavam e continuam colaborando. Como eu disse, este é o domingo do primeiro turno, para nós da justiça eleitoral o trabalho persiste ainda neste processo eleitoral, ela não acaba nunca porque no dia seguinte onde houve a eleição começamos a trabalhar para as subsequentes dois anos depois."