Candidatos Nélio (DEM) e Maria do Carmo (PT) votam na região central de Santarém

Os candidatos à prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, Nélio Aguiar (DEM) e Maria do Carmo (PT), votaram pela manhã em suas respectivas zonas eleitorais ambas na região central do município. O segundo turno das eleições ocorre neste domingo (29), das 7 às 17h.

O atual prefeito e candidato à reeleição Nélio Aguiar (DEM), compareceu ao local de votação por volta das 9h acompanhado da mulher, a primeira-dama, Celsa Brito, na escola Barão do Tapajós, bairro Aldeia. Logo após votar, Nélio diz estar confiante na vitória e destacou a importância da democracia.

“Estou satisfeito por ter feito uma campanha limpa. Estou confiante em Deus, na vitória e no trabalho que realizamos ao longo deste mandato. A população santarena reconhece o que temos feito”, disse.

Nélio votou acompanhado da esposa ()

A candidata Maria do Carmo (PT) chegou por volta das 10h30 ao colégio Santa Clara, no bairro Santa Clara acompanhada do marido e de um dos filhos. Na saída, Maria conversou com apoiadores, falou com a imprensa, agradeceu a oportunidade de estar no segundo turno e lamentou a ausência do debate na TV.

Maria do Carmo votou na manhã deste domingo ()

“Estamos confiantes, nossa campanha se esforçou bastante para que a mensagem chegasse aos quatro cantos da cidade e no interior, na zona rural para as pessoas entenderem que um governo tem que ser presente e não omisso”, afirmou.

Dados

Santarém tem cerca de 220 mil eleitores. O município é o terceiro maior colégio eleitoral do Pará, ficando atrás somente da capital Belém e Ananindeua, região metropolitana.Essa é a primeira vez que a cidade tem segundo turno, que é realizado nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde o candidato não atingiu a maioria simples (50% +1) dos votos válidos.

A meta do TRE é apurar todas as urnas até ás 19h de domingo.