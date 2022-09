Candidatos à presidência chegam na sede da Globo para debate; veja

Prestes iniciar o último debate deste primeiro turno das eleições 2022, os candidatos à presidência chegaram à sede da TV Globo, nesta quinta-feira (29), aparentando tranquilidade e cumprimentando os jornalistas da emissora. O primeiro à chegar, às 20h43, foi o candidato do Novo, Felipe D'Avila (Novo), acompanhado da mulher, Ana Maria Diniz.

Às 21h08, foi Ciro Gomes, do PDT, acompanhado da mulher, Giselle Bezerra.Às 21h13, foi o candidato do PTB, Padre Kelmon, em companhia do vice na sua chapa, Pastor Gamonal.

Em seguida, às 21h15, foi a vez da Soraya Thronicke, representante do União Brasil.





Próximo de 21h20 foi a vez do candidato Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, chegou às 21h30, aos estúdios da Globo. Jair veio na presença de Fábio Faria – atual ministro das Comunicações e do ex-secretário de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, ambos integrantes do comitê de campanha.

Às 21h40, foi a vez da candidata do MDB, Simone Tebet, chegar para o debate. Ela está acompanhada do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi e do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. A vice dela na chapa é Mara Gabrilli, do PSDB.

O candidato Lula, representante PT, chegou às 21h50, para o debate acompanhado de sua mulher, Rosângela Silva, conhecida como Janja.