Candidatos à prefeitura de Belém votam na manhã deste domingo (06)

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 é realizado neste domingo (06). Em Belém, mais de 1 milhão de eleitores devem comparecer aos pontos de votação. Entre eles, os próprios candidatos do pleito. Delegado Éder Mauro (PL), Delegado Eguchi (PRTB), Edmilson Rodrigues (PSOL), Igor Normando (MDB), Ítalo Abati (NOVO), Jefferson Lima (PODE), Raquel Brício (UP), Thiago Araújo (Republicanos) e Well Macedo (PSTU) vão votar pela parte da manhã na capital paraense. Confira os locais de cada um:

Delegado Éder Mauro - PL

O candidato vota no Colégio Tamandaré, localizado na Cohab, no bairro da Marambaia. A previsão é que Éder Mauro vote entre 9h e 9h30.

Delegado Eguchi - PRTB

Delegado Eguchi deve votar às 8h30, na Escola Estadual Professor Emiliana Sarmento Ferreira, na avenida Doutor Freitas, 1.472, esquina com a avenida Marquês de Herval.

Edmilson Rodrigues - PSOL

A previsão é que o candidato vote às 10h, na Escola Estadual Augusto Meira, localizada na avenida José Bonifácio, esquina com a avenida Gentil Bittencourt.

Igor Normando - MDB

O candidato irá votar por volta de 11h da manhã na Escola Estadual Jarbas Passarinho, localizada na avenida Rômulo Maiorana, 2.309, entre as travessas Pirajá e Perebebuí.

Ítalo Abati - NOVO

Ítalo Abati vai votar na Sociedade Beneficente Esporte Clube Alegria, localizada na avenida Marquês de Herval, 156, na Pedreira. Ele deve comparecer ao local às 10h.

Jefferson Lima - PODEMOS

O candidato Jefferson Lima vai votar na Faculdade Fibra, localizada na avenida Gentil Bittencourt, 1144, entre avenida Generalíssimo Deodoro e travessa 14 de março, às 10h.

Raquel Brício - UP

Não enviou informações.

Thiago Araújo - Republicanos

Thiago Araújo deve votar às 11h na Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, 320, localizada na travessa Dom Pedro I, entre a avenida Pedro Álvares Cabral e a rua Municipalidade, no Umarizal.

Well Macedo - PSTU

A candidata vai votar na Escola Estadual de Ensino Fundamental João Renato Franco, na rua dos Pariquis. próximo a avenida Alcindo Cacela, às 11h.

Raquel Brício - UP

A candidata vai votar às 10h, na escola pública estadual Monsenhor Azevedo, na anevida Alcindo Cacela, 4195, no bairro Condor.