Candidato ao Senado, Flexa Ribeiro vota em Belém e se diz confiante

O candidato ao Senado Federal Flexa Ribeiro (PP), votou por volta das 10h30 na Escola Estadual Anísio Teixeira, na Travessa Dom Pedro I, na Municipalidade, em Belém.

“Nós fizemos uma campanha em que nós mostramos o trabalho que fizemos quando estivemos no Senado e, mais ainda, o que pretendemos fazer”, declarou Flexa, antes de votar.

O candidato, que já foi senador, demonstrou estar confiante com o resultado das urnas. “Tenho fé em Deus e confiança no povo paraense de que vou retornar ao senado. Vamos sair vitoriosos agora nessa eleição no dia de hoje”.