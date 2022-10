Belém vai ter uma zona eleitoral monitorada por drones

O Ministério Público do Estado do Pará divulgou na tarde deste sábado, 1º, que a 72ª Zona Eleitoral de Ananindeua vai contar com a tecnologia de drones para monitorar pelo menos seis locais da Z.E, incluindo os locais de votação com maior número de eleitores. O objetivo é prevenir e combater crimes eleitorais, como a boca de urna.

A novidade da fiscalização foi conseguida pela promotora de justiça eleitoral Lizete Nascimento, que atua na referida zona.

“Não há nenhum problema nessa zona eleitoral, mas (o drone) é uma ferramenta tecnológica que está ao nosso alcance. Nós vamos colocar esses drones para fazer o sobrevoo em escolas que têm o maior número de votantes. Serão cinco drones sobrevoando seis locais de votação de manhã e à tarde”, explicou a promotora de justiça.

Segundo ela, o objetivo é evitar a aglomeração de pessoais que possa obstruir o voto ou incitar qualquer tipo de briga ou desordem. “Nós achamos necessidade dos drones, mas não que haja uma ação diferenciada. É uma ferramenta além das que já temos, que é a fiscalização humana”.

A intenção é que a filmagem dos locais de votação garanta a prova necessária de autoria e de materialidade de crimes eleitorais, além de auxiliar na realização de flagrantes.