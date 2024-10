Anderson Dias é eleito prefeito de Marapanim - PA nas eleições 2024

Anderson Dias, do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, foi eleito prefeito de Marapanim - PA nas eleições municipais de 2024 com 69,92% dos votos válidos. A apuração foi concluída às 19:14:56. Paulinho Gama - (Movimento Democrático Brasileiro - MDB) ficou em segundo lugar, com 29,90% dos votos. A eleição contou com um total de 24.913 eleitores, e 84,39% compareceram às urnas.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp