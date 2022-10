Alessandra Haber é eleita deputada federal com maior número de votos no Pará

Na primeira eleição a um cargo público em que toma parte, a médica dermatologista Alessandra Haber, 34 anos, elegeu-se deputada federal pelo MDB com a maior quantidade de votos nas Eleições 2022. Foram mais de 250 mil votos apurados.

Ela é esposa de Daniel Santos, prefeito do Município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e comemorou muito o feito nesta noite domingo (2), com uma festa da vitória na cidade."A gente fica muito feliz pelo fato de o povo acreditar na nossa competência, no nosso trabalho, e eu acredito que o povo quer renovação na política e na maior atuação da mulher na política. Eu estou muito feliz pela confiança depositada em mim", afirmou a deputada eleita Alessandra Haber, emocionada.

Ela atribui o resultado da votação à intenção dos eleitores de renovar a política e ao "trabalho excepcional do Daniel Santos à frente da Prefeitura de Ananindeua que é um destaque em todo o Pará". Alessandra Haber externo que, logicamente, esperava ser eleita para a Câmara dos Deputados, mas não com a votação que obteve. "E, então, eu fico muito feliz com a confiança que os eleitores depositaram em mim. E vamos honrar cada voto com o nosso trabalho", destaca.

Ao ressaltar que acredita no "empoderamento feminino e que as mulheres precisam ocupar espaços e ser protagonistas na sociedade", Alessandra Haber disse vai honrar os votos atribuídos a ela por meio do "trabalho, dedicação e garra junto ao nosso governador para o desenvolvimento do Pará, buscando recursos para ações em cada município paraense".