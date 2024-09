Acompanhe o resumo das ações dos candidatos a prefeito nesta quarta-feira (4/9) em Belém

Com a prefeitura municipal de Belém disputada por nove candidatos de partidos políticos e coligações distintas, as candidaturas tentam fazer a diferença, por meio das mensagens dirigidas aos eleitores. Nestes primeiros dias de setembro, cresce a presença da propaganda eleitoral geral voltada às Eleições Municipais 2024. Belém tem vários exemplo de propaganda eleitoral nas ruas.

Há a utilização principalmente de bandeiras, adesivos em veículos e a tradicional distribuição de santinhos. Grupos de mobilizações dos partidos têm marcado presença em vias de grande movimentação, e até em ruas, sem essa tradição de campanhas, como as esquinas da avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco. Confira abaixo, o resumo desta quarta-feira (4/9).

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição, fez caminhada no bairro do Jurunas, na companhia do candidato a vice, Edilson Moura. Eles conversaram com moradores das Passagens Camapu e Helena Dias. À tarde, Edmilson concedeu entrevistas a programa em emissora de rádio e para o canal do Youtube O Básico do Saneamento.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, esteve na Feira do Barreiro, e conversou com trabalhadores locais e transeuntes na orla do Canal do Galo. No final da manhã, ele concedeu entrevista para a Rádio Liberal. À tarde, o candidato fez caminhada no bairro do Guamá. À noite, foi ao encontro de eleitores durante um adesivaço, no bairro do Telégrafo.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, gravou propagandas eleitorais. A tarde, ele gravou entrevista com propostas de governo. À noite, o candidato se reuniu com moradores do bairro da Pedreira.

Well Macedo – PSTU

Pela manhã, a candidata Wellingta Macedo, do PSTU 16, conversou com a juventude na avenida Perimetral, em frente à Universidade Federal do Pará (UFPA) e ao terminal rodoviário.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.