Acompanhe o dia dos candidatos a prefeito de Belém nesta quarta-feira (28/8)

Passados mais de 10 dias desde o início da campanha eleitoral, em 16 deste mês de agosto, o clima de eleições em Belém segue relativamente tímido. Ao menos, é o que pode ser visto percorrendo as ruas da cidade. Ainda são poucos os candidatos à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores promovendo grandes mobilizações nos bairros. A tendência é que, com o começo da transmissão do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, na próxima sexta-feira (30/8), comecem a ser percebidas mais manifestações. 1

Em geral, os candidatos vivem a expectativa da chegada de materiais gráficos aos partidos e de inauguração de comitês, contudo, algumas vias têm tido movimentações políticas constantes, como a avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco; a avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira; e a Praça da República e a avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina.

Para estreitar as relações e emplacar conversas com potenciais eleitores, candidatos e apoiadores têm distribuído, durante as caminhadas pelos bairros, materiais gráficos como os famosos santinhos, (com número do partido e foto do candidato) panfletos e as chamadas bandeirolas.

Delegado Eder Mauro - PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi - PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL –

O bairro do Tapanã recebeu a visita do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), candidato à reeleição, na manhã desta quarta-feira (28/08). Edmilson fez caminhada na rua São Clemente, acompanhado da presidenta nacional do PSOL, Paula Coradi, militantes, lideranças comunitárias e membros do comitê da Bacia do Mata Fome (que acompanham as obras de macrodrenagem no local). À tarde, Edmilson precisou atender um compromisso de gestão e foi substituído pelo vice-prefeito Edilson Moura na caminhada que faria no bairro da Terra Firme.

Igor Normando – MDB

Ítalo Abati – NOVO

Jefferson Lima – Podemos

Jefferson Lima, do Podemos, fez caminhada no Jardim Sideral, na Augusto Montenegro. Ele conversou com moradores e foi à feira livre e a uma escola pública. À tarde, o candidato gravou programas de rádio, e encerrou o dia em uma live sobre saneamento com a Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental do Pará.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, Thiago Araújo (Republicanos) gravou material para propagandas eleitorais. À tarde, ele se reuniu com moradores do bairro da Cabanagem. À noite, o candidato participou de um encontro com eleitores na Associação Beneficente e Esportiva São Pedro.

Well – PSTU – Não enviou informações

