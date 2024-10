3 urnas apresentam divergência em teste de integridade em Belém por falha humana, diz TRE-PA

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), realizou na tarde deste domingo (6/10), o teste de integridade em 27 urnas selecionadas através de sorteio, para constatar a segurança e a transparência do processo eleitoral. O procedimento simula exatamente como ocorre a votação nas sessões para conferir se os votos computados batem com o dos eleitores. Todas as etapas são acompanhadas de maneira pública, inclusive com transmissão pelo canal do TRE no youtube.

O coordenador da comissão de auditoria da votação eletrônica, Roberto Moura, explica que das 27 urnas auditadas, 3 apresentaram divergências devido a falha humana na execução de parte do procedimento. Ele explica que parte da equipe envolvida no teste é composta por voluntários de fora das entidades ligadas à justiça eleitoral. “Por cansaço ou descuido, não essas pessoas preencheram as cédulas de maneira divergente e isso alterou o resultado final”, explica.

As incoerências do processo foram identificadas a partir da checagem das filmagens do processo. Ele ainda ressalta que este é um dos motivos pelo qual cada etapa é acompanhada em gravação e pela sociedade. Apesar da divergência, o coordenador ressalta que das urnas válidas avaliadas, os resultados atestam total segurança.

VEJA MAIS

O teste encerrou às 17h e foi realizado em dois pontos da cidade: no Mangueirinho e no Colégio Equipe Cristal, que fica na rodovia Desembargador Paulo Frota, no bairro do Benguí. Na auditoria, os votos são fornecidos em cédulas de papel e posteriormente comparados com o resultado impresso pela urna, sempre filmando cada uma das etapas. Moura, ressalta que os votos do processo de auditoria não são somados na contabilização geral.