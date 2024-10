2º turno: confira a agenda dos candidatos para esta quinta-feira (10/10)

Delegado Eder Mauro (PL)

Cumpre agenda parlamentar em Brasília (DF).



Igor Normando (MDB)

17h: Arrastão do 15 no Jurunas, com a presença da vice-governadora, Hana Ghassan. A concentração será na travessa Honório José dos Santos com a Rua dos Caripunas.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.