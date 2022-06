Batman do Pará prepara deliciosa receita no "Égua do Chef!"

Talentosos, animados e diferenciados, assim, a Banda Vingadores do Brega estreou em setembro de 2018 e, rapidamente, conquistou as principais casas de show da capital e também pelo interior do estado. O cantor, compositor e produtor musical, Milton Rodrigues, conhecido como O Batman do Pará, ocupa há 3 anos o cargo de vocalista da banda.

No Égua do Chef! deste ano, o artista mostrou que o seu talento vai além dos palcos ao preparar a deliciosa receita de Batata ao Murro com Alecrim, um prato prático e nutritivo.

Batata ao Murro de Alecrim revigora energia dos vocalistas da banda (André Oliveira)

“Escolhi levar esta receita por ser uma receita rápida e nutritiva, principalmente antes do show, é um prato leve e que sustenta os super-heróis para fazer os nossos shows e manter aquela energia positiva em todos os shows”, revela Milton.

O vocalista revela que sua relação com a gastronomia paraense é muito forte e que está presente no seu dia a dia. “Hoje a minha relação com a gastronomia é muito estreita, hoje eu procuro me alimentar melhor, principalmente com as nossas comidas paraenses que são muito ricas, que estão em alta no mundo todo”, comenta.

Para o Batman do Pará, a experiência em participar do Égua do Chef! foi única e afirma que vai dar o que falar. “A minha experiência em participar do Égua do Chefe! foi uma experiência ímpar para todos os Vingadores do Brega, uma super produção, eu tenho certeza que os super-heróis na cozinha vão dar o que falar”, afirma.

Confira as principais imagens do preparo da receita clicando aqui.