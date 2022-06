Apresentador João Jadson prepara delicioso filé no “Égua do Chef”

Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Pará (UFPA), o jornalista João Jadson começou a trabalhar como repórter na TV Liberal em 2016. Atualmente, ele assume a apresentação do Jornal Liberal 2º Edição, porém a comunicação não é a sua única paixão. Nas horas vagas, o apresentador ama preparar receitas deliciosas para a família.

João Jadson mostrou no “Égua do Chef!” todo o seu talento ao fazer um saboroso medalhão de filé mignon ao molho de mostarda, uma receita prática que pode ser feita por pessoas com pouca experiência na cozinha.

Medalhão de filé mignon ao molho de mostarda leva ingredientes simples (André Oliveira/O Liberal)

“Eu sempre digo que para cozinhar basta boa vontade porque é um gesto de amor e cuidado com o próximo. O filé é fácil de manusear e o molho, com alguns cuidados, tem um resultado muito legal e pode ser utilizado em outros pratos”, explica o jornalista.

O apresentador revela que sempre gostou de ajudar e servir as pessoas. Para ele, cozinhar é uma maneira de demonstrar afeto.

“Minhas ‘cobaias’ são a minha filha, de cinco anos, e a minha esposa. Quando eu cozinho, elas sempre dizem que está muito bom. A cozinha me faz relaxar, parar um pouco e proporcionar alegria para quem eu amo”, comenta.

Para João Jadson, participar do “Égua do Chef!” foi uma experiência surpreendente, divertida e de muito aprendizado.

“Eu já conhecia o projeto e vi a primeira versão. Acho muito legal mostrar o talento dos chefs daqui do Pará, mas eu nunca me imaginei nessa posição. Foi muito bacana e uma nutricionista, que estava lá, me deu ótimas dicas. Assim, eu pude aprimorar ainda mais a minha receita”, comemora.

Confira a receita completa:

(falta o vídeo)