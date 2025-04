Você sabe identificar se um boleto é falso ou verdadeiro? Veja 5 dicas para evitar cair em golpes

Os golpes utilizando boletos bancários estão se tornando cada vez mais frequentes. Logo, saber identificar se um boleto é falso ou verdadeiro precisa fazer parte do cotidiano de quem costuma utilizar esse modelo de pagamento, visto que ele pode ser realizado em bancos, caixas eletrônicos, aplicativos ou caixas lotéricas.

A maioria dos golpes que envolvem os boletos faz uso dos próprios nomes de marcas e empresas conhecidas, mas os valores sempre vão parar nas contas de criminosos. Para isso, eles geralmente falsificam o documento, alterando os dados do beneficiário, para que o dinheiro seja direcionado para essas contas bancárias.

Confira 5 dicas para evitar boletos falsos:

Verifique a veracidade da oferta

Sempre desconfie de ofertas e promoções que parecem ser boas demais quando são publicados na internet. Para confirmar, pesquise o preço nos sites oficiais da empresa para ver se realmente a oferta é legítima e o valor cobrado é devido.

Cheque se o boleto é emitido realmente pela instituição

Antes de pagar as suas compras, cheque a origem do boleto. Utilize uma ferramenta de validação de boletos e, se precisar, entre em contato com a própria empresa ou instituição financeira, porque se for golpe, o valor pode não voltar mais para você.

Nunca forneça dados para pessoas desconhecidas

Não informe seus dados pessoais ou bancários para pessoas desconhecidas ou mesmo com indivíduos que não possua quaisquer relações pessoais ou comerciais.

Não clique em links suspeitos da internet

Essa dica serve para a vida, nunca clique em links suspeitos da internet que podem vir por meio de mensagens, e-mails ou SMS. Eles podem facilmente levar a páginas falsas criadas para pedir dados pessoais ou dinheiro.

Sempre proteja seus dispositivos

Se possível, mantenha o sistema operacional dos dispositivos e computadores bem atualizados e instale também um antivírus para garantir a proteção dos eletrônicos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)