Vivara registra lucro líquido de R$ 299,4 milhões no 4º trimestre, alta de 91,9% ante 1 ano

A rede de joalherias Vivara encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 299,4 milhões, o que representa um crescimento de 91,9% ante o registrado no mesmo intervalo de 2024. No fechado do ano de 2024, o lucro líquido foi de R$ 653,393 milhões, alta de 71,4% ante o ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) totalizou R$ 338,584 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 50,4% ante um ano. No acumulado de 2024, o Ebitda somou R$ 833,227 milhões, avanço de 42,5%.

O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 300,649 no quarto trimestre e de R$ 657,532 milhões no ano, avanço de 50% e 37,1%, respectivamente.

A receita líquida da empresa cresceu 17,4% nos últimos três meses do ano ante um ano para R$ 913,301 milhões. No ano, o avanço foi de 17,8% ante 2023, para R$ 2,577 bilhões.

Em seu release de resultados, o CEO da empresa, Icaro Borrello classifica o resultado como histórico, com o maior Ebitda e o maior lucro líquido da série histórica desde a abertura de capital da companhia.

Nos últimos três meses do ano, foram inauguradas 23 novas lojas, totalizando 72 novos pontos de vendas em 2024. Ao todo são 456 no Brasil (265 Lojas Vivara, 180 Lojas Life e 11 Quiosques) e 1 loja Vivara no Panamá. Segundo a empresa, houve um aumento de 14,7% na base de clientes ativos no ano passado ante 2023, atingindo 2 milhões de clientes.