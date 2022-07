Vendas em shoppings da região Norte aumentam 11,7%

As vendas nos shopping centers da região Norte do Brasil cresceram 11,7%, no último mês de maio, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, segundo o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers.

O número, apesar de positivo, está abaixo da média nacional, que foi de 24% no período, configurando o 14º crescimento mensal consecutivo apontado pela pesquisa, um sinal de que o consumo voltou a crescer e que deixa os empresários e lojistas animados.

Na opinião de Carla Abreu, que gerencia uma loja de roupas em um shopping de Belém, 2022 traz uma realidade completamente diferente de 2021, especialmente por conta do fôlego que a economia tem ganhado com a flexibilização das restrições impostas pela covid-19.

"Isso aqui, em maio do ano passado, tinha dia que não vinha ninguém. Esse ano tanto em maio quanto em junho teve público bom, vendas boas. Agora em julho está um pouco menos, mas é por causa do mês. E ainda temos muitas datas importantes até o fim do ano, então a expectativa está nas alturas", conta.

Daniele Palheta concorda. Ela é vendedora em uma loja especializada em roupas de frio, como casacos e jaquetas, e afirma que as boas vendas da loja no primeiro semestre são um indicador de que, aos poucos, as coisas estão voltando ao normal.

"Está super fraco agora em julho, mas porque todos os clientes desse perfil, que compram aqui, viajam nessa época. E muitos viajam para fora do Brasil, pois compram as roupas de frio antes. Ou seja, as pessoas estão comprando, estão viajando de novo. Tanto que em junho e em maio estava super bom o movimento. Até na primeira semana de julho a gente ainda vendeu muito casaco", diz.

João Vyctor Fonseca é gerente de marketing de um shopping localizado na avenida Centenário e conta que o empreendimento apresentou um crescimento expressivo neste primeiro semestre de 2022, com um aumento de 60% do fluxo em relação a 2021.

"De um modo geral, tivemos um crescimento de 19% em relação a 2021. Já em comparação a 2019, antes do período da pandemia, o crescimento foi de 55%. Considerando apenas as mesmas lojas que estão conosco desde 2019, elas juntas cresceram 30,5%", conta.

A região Norte ficou em último lugar entre as regiões brasileiras quando o assunto é volume de vendas em maio de 2022. A região Sudeste liderou, com 26,6%, seguida pelas regiões Nordeste (25,6%), Centro-Oeste (23,3%) e Sul (17,2%). No plano nacional, apenas nos cinco primeiros meses do ano, o comércio dos shoppings já acumula uma alta de 39,7% em relação ao mesmo período de 2021. E o número de frequentadores cresceu 39,9% em maio, se comparado com o mesmo mês do ano anterior.

“A alta no comércio dos shoppings coincide com uma franca recuperação no fluxo de visitantes do setor, reflexo de um número crescente de brasileiros imunizados contra o coronavírus. Os dados corroboram com as teses de que o aumento nas vendas nos shoppings será gradual e contínuo em 2022. As altas ocorrem à medida que o nível de visitantes cresce, pois, o setor oferece aos frequentadores um ambiente seguro, em todos os sentidos”, avalia o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Humai.