Vendas de veículos no Pará superam média nacional e crescem mais de 19% em 2023

As vendas de veículos registraram um crescimento de 19,49% no Pará em 2023 no comparativo com 2022, superando a média nacional, de 12,02%, conforme aponta o balanço da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Foram 141.346 emplacamentos no Estado contra 118.290 unidades em 2022. Praticamente todos os segmentos apresentaram números positivos, com destaque para motos (28,50%) e ônibus (46,74%), seguidos de comerciais leves (16,20%). A exceção de crescimento foi registrada apenas nos automóveis, que tiveram queda de 3,41%.

No mês de dezembro do ano passado, foram vendidos 14.077 veículos, o que representa um crescimento de 8,28% em comparação com novembro do mesmo ano, quando 13.000 unidades foram vendidas. A comparação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2022 mostra um saldo positivo de 2,09%.

Ingrid Cavalcante, consultora de vendas de automóveis, afirma que a queda nas vendas de carro pode ter sido motivada por uma mudança no comportamento dos clientes, que estavam mais receosos.

“Durante todo o ano de 2023, tiveram meses em que o movimento foi menor, enquanto outros foram melhores. Entretanto, no geral, 2023 não foi tão bom quanto 2022, quando as vendas realmente bombaram. Percebemos que, no ano passado, as vendas melhoraram depois do dia 20 de dezembro. Os clientes estavam com mais cautela, pesquisando mais, averiguando todos os carros e marcas disponíveis, para poder fechar a compra”, declara a vendedora.

No panorama nacional, foram emplacadas 4.108.041 unidades em 2023 contra 3.667.325 do ano anterior. Os segmentos que fecharam o ano com alta foram: automóveis (9,13%), comerciais leves (20,44%), ônibus (12,63%) e motos (16,10%). Apenas o setor de caminhões terminou o ano com baixa de 16,39%.

Para a Fenabrave, as vendas globais de veículos devem aumentar 13,54% em 2024, o que totaliza 4.518.871 unidades emplacadas. Para os automóveis e comerciais leves a estimativa é a de aumento de 12%, totalizando 2.440.887 unidades.