Venda de veículos novos no Pará registra alta de 2,9% em julho

O mercado de veículos novos do Pará iniciou o segundo semestre mantendo os sinais de recuperação observados nos últimos quatro meses. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (3) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o volume de emplacamentos de veículos automotores no Estado registrou alta mensal de 2,91% em julho.

O levantamento da entidade que representa as concessionárias de veículos, com base nos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), considera todos os segmentos automotivos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros). No geral, foram emplacadas no Estado 10.124 unidades, em julho, contra 9.838 no mês anterior.

Se comparado com julho de 2020, quando foram comercializadas 10.147 unidades novas, foi anotado um resultado próximo da estabilidade (baixa de 0,23%). Já no acumulado dos primeiros sete meses deste ano, os 60.243 veículos emplacados representam uma elevação acentuada de 30,33% sobre o mesmo período de 2020. Naqueles sete meses foram emplacadas 46.225 unidades - uma diferença de 14.018 unidades.

O resultado paraense chega a ser superior ao desempenho nacional. Em todo o País, foram comercializadas em julho 309.493 unidades, o que representa uma ligeira retração de 0,02%, na comparação com junho (309.544 unidades). Na comparação com julho de 2020 (279.064 unidades), o resultado foi positivo, representando alta de 10,90%.Já acumulado de janeiro a julho de 2021, houve elevação de 33,74%, com 2.012.329 unidades emplacadas, contra 1.504.606 veículos comercializados, no mesmo período do ano passado.

"O número de emplacamentos, até agora, mostra que o setor, no geral, mantém sua trajetória de recuperação, com um volume total próximo ao que registramos nos últimos anos, antes da pandemia. E se a produção estivesse normalizada, principalmente, para automóveis, poderíamos ter um crescimento ainda maior do que o previsto para este ano", afirma Alarico Assumpção Júnior, Presidente da Fenabrave.

Automóveis

Nos segmentos de automóveis e comerciais leves foram comercializados nas concessionárias paraenses 3.598 unidades em julho, uma elevação de 0,95% na comparação com o mês anterior (3.564 unidades) e recuo de 4,66% em relação ao mesmo mês de 2020 (3.774). Nacionalmente, os licenciamentos de veículos destes segmentos apresentaram queda de 4,23% em julho/2021, se comparado com junho/2021, totalizando 162.403 veículos no último mês, contra 169.575 unidades do mês anterior. Também houve queda de 0,40% na comparação com julho de 2020 (163.055). No entanto, no acumulado do ano, os volumes de vendas apontam crescimentos expressivos tanto no Pará (27,22%, totalizando 24.504 veículos em 2021) quanto no País (26,21%, 1.169.051 unidades).

"Se a produção estivesse normalizada, principalmente, para automóveis, poderíamos ter um crescimento ainda maior do que o previsto para este ano", avaliou Alarico Júnior. O presidente da Fenabrave se referiu à crise de insumos que tem atingido o setor mais notadamente desde o início do ano. Entre os principais problemas está a falta de chips usados em uma série de componentes dos veículos atuais como sistemas de entretenimento e do motor.

As vendas de caminhões regrediram no Pará, caindo 32,28% no comparativo com junho (de 183 unidades em julho de 2020 para 172 em julho de 2021) e -6,01% sobre julho de 2020. No acumulado dos sete meses desse ano, entretanto, o ritmo de vendas ainda se mostra forte, com alta de 28,60%, totalizando 1.268 unidades vendidas. Já o mercado de motocicletas registrou 5.825 emplacamentos, o que representa uma elevação de 4,52% em relação a junho; de 2,01% na comparação com julho/20. No ano já são 31.696 unidades comercializadas - 29,44% acima do total anotado até julho de 2020 (24.487).