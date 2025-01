Venda de televisões foi impulsionada por promoções e novas tecnologias, aponta gerente de loja

Na virada do ano passado, as vendas de televisões já se comportavam com um desempenho muito maior, segundo o gerente adjunto Marcus Matos de uma loja de eletrônicos na capital paraense. Ele explica que a demanda dos consumidores saltou perto do fim de 2024 e se manteve até a primeira semana deste mês. Essa movimentação já é esperada todos os anos, e, segundo ele, se deve aos preços mais baixos de períodos como a Black Friday e queimas de estoque, além da troca de mercadoria após os novos lançamentos. Em alguns casos a redução nesses períodos foi de em média R$ 1.100.

“Desde o ano passado a gente tem vendido bastante, desde o mês de outubro mais ou menos. E, geralmente, o crescimento de vendas vem impulsionado por novas tecnologias e o boom do momento se deu com as Inteligências Artificiais (IA), então vários clientes estão procurando isso”, explica Matos. Quanto à redução de preços, ele aponta dois momentos importantes: a Black Friday e a liquidação de início de ano. “A liquidação acontece todo o primeiro final de semana de janeiro, e essa foi uma das coisas que baixou os preços e impulsionou bastante as vendas”, destaca.

O gerente indica que durante esses períodos especiais, alguns televisores podem chegar a uma redução de R$ 1.100. “Teve uma TV de 70 polegadas que, hoje, o preço varia em até R$ 4.800 (no período normal), e nessas épocas saiu por R$ 3.700”, lembra Matos. No exemplo do gerente, a redução apresentada foi de quase 23% na comparação com o preço de um período normal. O gerente ainda lembra que, no decorrer do ano, outras datas como o dia das mães também apresentou preços promocionais atrativos.

“O período do Dia das Mães a gente diz que é um natal no meio do ano, porque geralmente todo mundo procura presentear as mães com vários eletrodomésticos, esse é um dos períodos que mais vende também”, afirma.

Modelos mais procurados

Matos explica que os consumidores estão buscando novas tecnologias nas televisões antes de adquirir. A mais procurada é a Inteligência Artificial (IA), que auxilia na interatividade com o usuário e outros sistemas inteligentes em aparelhos diversos. Além da IA, o modelo mais vendido tem como característica a tela OLED, que entrega um desempenho visual melhor que os modelos mais antigos.

“O modelo mais procurado é o OLED, que varia mais ou menos de uns R$ 5.500 para cima e já vem com Inteligência Artificial, melhor desempenho e processamento”, detalha.