Venda de motos cresce no Pará e segue tendência nacional nos primeiros meses de 2025

O mercado de motocicletas no Pará registrou crescimento nos dois primeiros meses de 2025, acompanhando a tendência nacional. No Brasil, em fevereiro de 2025,, foram vendidas 155.954 motos no Brasil, um aumento de 14,43% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve o emplacamento de 136.293 veículos. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No segundo mês deste ano, a venda de motos no país também foi maior que em janeiro – cerca de 2,63%. A Fenabrave identificou a comercialização 151.954 de veículos de duas rodas nos 27 estados brasileiros no primeiro mês de 2025. De acordo com a entidade, portanto, nos dois primeiros meses deste ano, o Brasil teve 307.908 motos vendidas. O número é 10,1% maior do que o registrado no primeiro bimestre de 2024.

Motos lideram vendas no mercado de veículos do país no início do ano

Ainda segundo o levantamento, o total de motos vendidas no Brasil no início do ano representa 43,9% das vendas gerais de veículos no mercado nacional. Foram 701.520 emplacamentos ao todo em 2025, sendo 360.096 somente em fevereiro.

Mercado de motos em alta no Pará

A expansão do mercado de motocicletas no Pará é percebida tanto nas ruas quanto nas concessionárias.

Segundo Carlos Quadros, gerente comercial de uma concessionária no bairro da Pedreira, o estado acompanha a evolução nacional. "O Pará cresceu igual ao Brasil. O mercado está aquecido, e a procura por motos populares segue forte", afirmou.

(Foto: Cristino Martins)

Esse crescimento se deve, em parte, ao aumento da demanda por transporte ágil e econômico.

Jefferson Araújo, ex-vendedor e supervisor de motos em Belém, destaca a força da Honda no mercado paraense. "O emplacamento no Pará tem um share muito alto porque a maioria das concessionárias já vende motos emplacadas", explicou.

Modelos mais vendidos no estado

Os modelos que lideram as vendas no Brasil também são os mais procurados no Pará. No país, a Honda CG 160 ocupa a liderança entre as motocicletas mais vendidas em fevereiro assim como foi em janeiro. Segundo a Fenabrave, foram 34.227 unidades do modelo vendidas durante o mês de 28 dias. As Honda Biz e Pop 110i são as segunda e terceira colocadas do ranking nacional respectivamente. Elas atingiram o emplacamento de 20.343 e 17.987 unidades nessa ordem.

(Foto: Cristino Martins)

Arthur Coelho, dono de uma oficina de motos há 39 anos, observa que a demanda por motocicletas populares cresceu com o aumento de mototaxistas e entregadores.

"A Honda CG é a campeã, seguida pela Yamaha YBR, Yamaha Lander 250, Honda Biz e Honda Pop 100. As motos mais caras vendem bem, mas o volume de vendas dos modelos menores é muito maior", analisou.

Além das motos tradicionais, scooters como a Yamaha NMAX 2025 também têm atraído consumidores em busca de economia e conforto. O personal trainer Vinícius Guimarães, por exemplo, decidiu comprar uma NMAX para fugir dos problemas do transporte público. Conforme a Fenabrave, no ranking de vendas do país, as Yamaha YBR 150 e XTZ 250 ocupam as sexta e nona posições, respectivamente.

"Perco muito tempo esperando ônibus lotados. A moto é mais econômica e me dá liberdade", disse Vinícius.

Consumo consciente e novas aquisições

Apesar do crescimento do mercado, nem todos os consumidores estão adquirindo motos novas.

Manuela Carvalho, estudante de enfermagem, optou por uma moto usada para evitar dívidas. "Neste ano, trocaria por um modelo mais atual, mas tenho outras prioridades. Se fosse comprar outra, escolheria novamente a Biz pelo conforto e economia", comentou.

O cenário positivo do setor confirma que o Pará segue a tendência nacional de crescimento nas vendas de motocicletas. Com o aumento da procura por alternativas de transporte mais acessíveis, a expectativa é de que o mercado continue aquecido nos próximos meses.