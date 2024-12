Venda de automóveis e comerciais leves cai 6,6% no Pará em novembro, diz pesquisa

O Pará registrou uma queda de 6,68% na venda de automóveis e comerciais leves em novembro, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), passando de 3.862 emplacamentos em outubro para 3.604 no mês passado. Se forem considerados apenas os automóveis, a retração foi ainda maior, de 8,04%, já que as vendas alcançaram 2.345 em novembro, ante 2.550 no mês anterior.

Diretor do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos e Máquinas do Estado do Pará e Amapá (Sincodiv-PA/AP), Emerson Rodrigues afirma que o motivo da queda em novembro, na comparação com outubro, é que o mês passado teve menos dias úteis que o anterior. “Isso é determinante para que a gente tivesse essa queda. Já era esperado, na hora de compor os objetivos, a gente conta os dias úteis do mês”, diz.

Emerson lembra que o mês de outubro teve 31 dias e apenas um feriado oficial, no dia 12, mas caiu em um sábado. Já novembro contou com 30 dias, ou seja, um a menos, e ainda teve três feriados, nos dias 2 (sábado), 15 e 20. “Não foi um comportamento de mercado, foram dias a menos que tivemos para emplacar. Se você comparar com novembro de 2023, houve alta”.

VEJA MAIS

A pesquisa também levantou o resultado da venda de motocicletas no Estado. Em novembro, foram emplacadas 10.146 unidades, contra as 10.206 vendidas em outubro, ou seja, houve uma queda também neste segmento, na casa de 0,59%. Da mesma forma, a comercialização de caminhões caiu no Pará, passando de 169 em outubro para 143 no mês passado, retração de 15,38%. Já no caso dos ônibus, o cenário foi de alta (a única registrada no mês), na casa de 25,58%, passando de 43 para 54 entre outubro e novembro.

Em 2024

Quanto ao acumulado do ano, de janeiro a novembro, o Pará registrou a venda de 23.692 automóveis, 12.365 comerciais leves e 110.312 motocicletas. Na comparação com o mesmo período do ano passado, os três segmentos tiveram altas: respectivamente, de 13,71%, 29,49% e de 22,44%. Por outro lado, o emplacamento de caminhões e ônibus registraram quedas respectivas de 18,44% e 32,41%. Veja mais no infográfico.

Para o mês de dezembro, a expectativa do diretor do Sincodiv é positiva. “Deve ser um mês melhor que novembro. Porque no Natal, dia 25, a gente já não trabalha, então não conta, o dia 24 tem, de fato, um desaquecimento. Mas o dia 31 ainda tem fluxo. Embora tenha essas datas especiais, que acabam não contribuindo com a venda de veículos, vai ser um mês melhor que novembro”, adianta.

Vendas de veículos no Pará

Automóveis

Outubro: 2.550

Novembro: 2.345

Variação: -8,04%

Em 2023: 20.836

Em 2024: 23.692

Variação: 13,71%

Comerciais leves

Outubro: 1.312

Novembro: 1.259

Variação: -4,04%

Em 2023: 9.549

Em 2024: 12.365

Variação: 29,49%

Motocicletas

Outubro: 10.206

Novembro: 10.146

Variação: -0,59%

Em 2023: 90.097

Em 2024: 110.312

Variação: 22,44%

Caminhões

Outubro: 169

Novembro: 143

Variação: -15,38%

Em 2023: 2.294

Em 2024: 1.871

Variação: -18,44%

Ônibus

Outubro: 43

Novembro: 54

Variação: 25,58%

Em 2023: 617

Em 2024: 417

Variação: -32,41%

Fonte: Fenabrave