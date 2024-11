Velório do empresário Osmar Rodrigues, do Grupo Líder, será na tarde desta segunda

O velório do empresário paraense Osmar Corrêa Rodrigues, um dos fundadores do Grupo Líder, será realizado a partir das 17h desta segunda-feira (18), na Capela do Parque das Palmeiras, localizada na rua Domingos Marreiros, nº 1536, entra as vias 14 de Abril e 3 de Maio. Já o sepultamento será nesta terça-feira (19), às 10h, no Cemitério Recanto da Saudade.

Osmar faleceu nesta segunda, após sofrer uma parada cardíaca em uma clínica de hemodiálise de Belém, por volta das 6h45. Ele tinha 82 anos e era pai de seis filhos: Orimar, Olga, Ocival, Osmar Jr., Andréa Rodrigues e Ocimar Rodrigues.

A família Rodrigues chegou a Belém em 1973 e comprou o Café Líder, no Porto do Sal. No mesmo ano, fundou os Armazéns Líder, atuando no comércio atacadista de gêneros alimentícios. Em 1975, o Grupo Líder inaugurou seu primeiro supermercado, localizado no bairro da Condor. A partir daí, construiu sua rede de lojas, supermercados e hipermercados, além do Castanheira Shopping Center, do Magazan, da FarmaLíder e dos demais empreendimentos do Grupo.